Мерц заявил о поиске компромисса для стабилизации коалиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что постарается достичь компромисса, чтобы стабилизировать коалицию.

Об этом он сказал в среду, 7 октября, на конференции в Берлине, как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мерц проведет встречу с лидерами консервативного блока и Социал-демократической партии, чтобы преодолеть разногласия и согласовать дальнейшие шаги правительства.

Среди ключевых вопросов: реформа пенсионной системы и системы долгосрочного ухода, а также возможное снижение налогов на доходы.

По словам канцлера Германии, на этой встрече он постарается найти "путь компромисса".

"Мы снова и снова видим в этой коалиции, что поиск общего пути, который я все еще могу поддержать, представляет собой постоянную и чрезвычайно сложную задачу", – сказал он.

Сообщалось также, что подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку.

Еще один опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.