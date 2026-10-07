У Польщі на території військової частини знайшли тіло солдата

На території однієї з військових частин у Польщі вранці 7 жовтня виявили тіло солдата, який ніс вартову службу.

Про це повідомила Військова жандармерія Польщі, пише "Європейська правда".

Тіло військовослужбовця знайшли о 4:30 на території однієї з військових частин Вармінсько-Мазурського воєводства.

На місці працювали прокурор Відділу з військових справ Районної прокуратури Ольштин-Південь та військовослужбовці Військової жандармерії. Вони встановлювали обставини та причини смерті.

За попередніми даними, третіх осіб, причетних до інциденту, не виявлено.

"Попередні слідчі дії вказують на відсутність третіх осіб, причетних до цієї трагічної події", – повідомив речник головного командувача Військової жандармерії, підполковник Даріуш Рокош.

Торік у Польщі на навчаннях раптово помер 34-річний солдат.

А раніше двоє військових загинули у Польщі під час навчань на полігоні.