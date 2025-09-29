У Польщі на навчаннях раптово помер 34-річний солдат

У Польщі під час ротаційних навчань територіальної оборони у Підкарпатському воєводстві раптово помер 34-річний солдат Гжегож Стець.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

У неділю ввечері Територіальні сили оборони підтвердили смерть солдата 4-ї Ясільської роти 33-го батальйону легкої піхоти в Дембиці, у Підкарпатському воєводстві.

"З глибоким сумом ми сприйняли повідомлення про смерть солдата 3-ї Підкарпатської бригади територіальної оборони. Ми поділяємо біль і висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та колегам з підрозділу. Слава його пам'яті", – повідомили представники військ територіальної оборони.

Як повідомив місцевий портал jaslo.info, Стець помер в ніч з 28 на 29 вересня в спеціалізованій лікарні в Яслі. З попередніх висновків випливає, що 34-річний солдат раптово став погано почуватись і був доставлений до лікарні, де згодом помер.

Поліція та військові розслідують обставини інциденту.

