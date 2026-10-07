В Польше на территории воинской части нашли тело солдата

На территории одной из воинских частей в Польше утром 7 октября обнаружили тело солдата, который нес караульную службу.

Об этом сообщила Военная жандармерия Польши, пишет "Европейская правда".

Тело военнослужащего обнаружили в 4:30 на территории одной из воинских частей Варминско-Мазурского воеводства.

На месте работали прокурор Отдела по военным делам Районной прокуратуры Ольштин-Юг и военнослужащие Военной жандармерии. Они устанавливали обстоятельства и причины смерти.

По предварительным данным, третьих лиц, причастных к инциденту, не выявлено.

"Предварительные следственные действия указывают на отсутствие третьих лиц, причастных к этому трагическому событию", – сообщил пресс-секретарь главного командующего Военной жандармерией подполковник Дариуш Рокош.

В прошлом году в Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат.

А ранее двое военных погибли в Польше во время учений на полигоне.