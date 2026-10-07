В Польше на территории воинской части нашли тело солдата
На территории одной из воинских частей в Польше утром 7 октября обнаружили тело солдата, который нес караульную службу.
Об этом сообщила Военная жандармерия Польши, пишет "Европейская правда".
Тело военнослужащего обнаружили в 4:30 на территории одной из воинских частей Варминско-Мазурского воеводства.
На месте работали прокурор Отдела по военным делам Районной прокуратуры Ольштин-Юг и военнослужащие Военной жандармерии. Они устанавливали обстоятельства и причины смерти.
По предварительным данным, третьих лиц, причастных к инциденту, не выявлено.
"Предварительные следственные действия указывают на отсутствие третьих лиц, причастных к этому трагическому событию", – сообщил пресс-секретарь главного командующего Военной жандармерией подполковник Дариуш Рокош.
В прошлом году в Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат.
А ранее двое военных погибли в Польше во время учений на полигоне.