Ексканцлер Німеччини приїхав в гіпермаркет у Москві, де нещодавно отримав посаду

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який отримав посаду в мережі гіпермаркетів Globus в Росії, у середу, 7 жовтня, відвідав один із її магазинів у Москві.

Про це пишуть РБК, передає "Європейська правда".

Минулого тижня стало відомо, що загальні збори учасників ТОВ "Гіперглобус" призначили Шредера членом наглядової ради компанії й він буде супроводжувати "стратегічний розвиток" мережі в Росії.

У середу, 7 жовтня, він відвідав один з магазинів у Москві.

"Я дуже радий бути тут, побачити цей чудовий гіпермаркет, побачити результати вашої роботи та зустрітися з вами, моїми чудовими колегами", – заявив Шредер.

Фото: РБК

Варто зазначити, що низка політиків і економістів Німеччини розкритикували призначення Шредера на одну з керівних посад в мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

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