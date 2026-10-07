Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, получивший должность в сети гипермаркетов Globus в России, в среду, 7 октября, посетил один из ее магазинов в Москве.

Об этом пишет РБК, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе стало известно, что общее собрание участников ООО "Гиперглобус" назначило Шредера членом наблюдательного совета компании, и он будет сопровождать "стратегическое развитие" сети в России.

В среду, 7 октября, он посетил один из магазинов в Москве.

"Я очень рад быть здесь, увидеть этот замечательный гипермаркет, увидеть результаты вашей работы и встретиться с вами, моими замечательными коллегами", – заявил Шредер.

Фото: РБК

Стоит отметить, что ряд политиков и экономистов Германии раскритиковали назначение Шредера на одну из руководящих должностей в сети гипермаркетов Globus в России.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на её агрессию против Украины.

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