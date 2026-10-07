У Фінляндії зупинили будівництво дата-центрів Google через екологічні занепокоєння

Фінська влада розпорядилася зупинити будівельні роботи на двох ділянках, де мають спорудити дата-центри Google, через занепокоєння щодо вирубування понад 300 гектарів лісу.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Ці об’єкти є частиною рекордної інвестиції Google у Фінляндії обсягом 13 млрд євро, про яку компанія оголосила менш ніж місяць тому. Google назвала її найбільшою окремою інвестицією компанії в Європі.

Розпорядження стосуються підготовчих робіт на майданчиках майбутніх дата-центрів у Мухосі та Каяані.

Один із центрів обробки даних будується у Мухосі фото: AFP

Фінське наглядове агентство (LVV) заявило, що на одному з майданчиків роботи проводилися без обов’язкової оцінки впливу на довкілля, і розпорядилося до 23 жовтня призупинити заходи, які "суттєво змінюють довкілля".

У Google заявили, що "цього разу не дотрималися власних високих стандартів" і виконуватимуть рекомендації агентства.

За словами керівника відділу довкілля LVV Томмі Муйлу, роботи на цих майданчиках включали вирубування дерев і зняття верхнього шару ґрунту, будівництво доріг та майданчиків для зберігання, а також зміну дренажних канав.

Компанії Tuike Finland, яка реалізує проєкти дата-центрів Google, доручили надати пояснення та повідомити, як вона планує продовжувати роботи, до 14 жовтня. В агентстві заявили, що в разі невиконання вимоги можуть розпочати "процедуру примусового виконання".

Голова Фінської асоціації охорони природи Ханна Халмієнпяя раніше заявила агентству AFP, що були вирубані "природні території, які слід було зберегти". Природоохоронна організація раніше закликала зупинити роботи, поки не буде перевірено дотримання екологічних вимог.

Раніше повідомлялось, що TikTok хоче створити дата-центр у Фінляндії.

А в травні масштабна пожежа спалахнула у дата-центрі в Нідерландах.