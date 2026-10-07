В Финляндии приостановили строительство дата-центров Google из-за экологических опасений

Финские власти распорядились приостановить строительные работы на двух участках, где планируется возвести дата-центры Google, из-за опасений по поводу вырубки более 300 гектаров леса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Эти объекты являются частью рекордной инвестиции Google в Финляндии в размере 13 млрд евро, о которой компания объявила менее месяца назад. Google назвала её крупнейшей отдельной инвестицией компании в Европе.

Распоряжения касаются подготовительных работ на площадках будущих дата-центров в Мухоси и Каяани.

Один из центров обработки данных строится в Мухосе фото: AFP

Финское надзорное агентство (LVV) заявило, что на одной из площадок работы велись без обязательной оценки воздействия на окружающую среду, и распорядилось до 23 октября приостановить мероприятия, которые "существенно изменяют окружающую среду".

В Google заявили, что "на этот раз не соблюли собственные высокие стандарты" и будут выполнять рекомендации агентства.

По словам руководителя отдела охраны окружающей среды LVV Томми Муйлу, работы на этих площадках включали вырубку деревьев и снятие верхнего слоя почвы, строительство дорог и площадок для хранения, а также изменение дренажных канав.

Компании Tuike Finland, которая реализует проекты дата-центров Google, поручили предоставить объяснения и сообщить, как она планирует продолжать работы, до 14 октября. В агентстве заявили, что в случае невыполнения требования могут начать "процедуру принудительного исполнения".

Председатель Финской ассоциации охраны природы Ханна Халмиенпяя ранее заявила агентству AFP, что были вырублены "природные территории, которые следовало сохранить". Природоохранная организация ранее призвала приостановить работы до тех пор, пока не будет проверено соблюдение экологических требований.

Ранее сообщалось, что TikTok хочет создать дата-центр в Финляндии.

А в мае масштабный пожар вспыхнул в дата-центре в Нидерландах.