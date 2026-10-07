Дві найбільші профспілки Іспанії оголосили загальний страйк за кілька тижнів до виборів

У середу профспілки Іспанії оголосили про проведення 11 листопада загальнонаціонального загального страйку з питань житлової політики – акції протесту, яка відбудеться за кілька тижнів до дострокових виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Дві найбільші профспілки країни, UGT та CCOO, заявили, що домовилися про дату, хоча її ще має бути офіційно затверджено іншими профспілками. Це буде перший загальний страйк, спільно підтриманий двома найбільшими профспілками Іспанії за останні 14 років.

Цей страйк стане черговим у серії демонстрацій, спровокованих виселенням 87-річної жінки в Мадриді, під час яких протестувальники вимагають вирішення проблеми житлової кризи.

Ці протести, а також відхилення парламентом минулого тижня указів, спрямованих на стримування виселень та обмеження тиску з боку орендних ставок, спонукали прем’єр-міністра Педро Санчеса оголосити дострокові вибори на 29 листопада.

Санчес прагне перенести політичну увагу з дій свого уряду щодо міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута та низки корупційних справ, пов’язаних із його Соціалістичною партією та родиною, на житлову кризу – сферу, в якій, на його думку, він зможе використати зростаюче невдоволення через підвищення орендної плати.

За даними Банку Іспанії, в країні спостерігається дефіцит близько 750 тисяч осель, який до 2028 року має зрости до понад мільйона.

Оскільки все менше людей можуть дозволити собі придбати житло, орендні ставки різко зросли, чинячи тиск на ринок. Середня вартість оренди, що становить 1176 євро, складає приблизно 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини в Іспанії.

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