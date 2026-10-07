Два крупнейших профсоюза Испании объявили всеобщую забастовку за несколько недель до выборов

В среду профсоюзы Испании объявили о проведении 11 ноября общенациональной всеобщей забастовки по вопросам жилищной политики – акции протеста, которая состоится за несколько недель до досрочных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Два крупнейших профсоюза страны, UGT и CCOO, заявили, что договорились о дате, хотя она еще должна быть официально утверждена другими профсоюзами. Это будет первая всеобщая забастовка, совместно поддержанная двумя крупнейшими профсоюзами Испании за последние 14 лет.

Эта забастовка станет очередной в серии демонстраций, спровоцированных выселением 87-летней женщины в Мадриде, в ходе которых протестующие требуют решения проблемы жилищного кризиса.

Эти протесты, а также отклонение парламентом на прошлой неделе указов, направленных на сдерживание выселений и ограничение давления со стороны арендных ставок, побудили премьер-министра Педро Санчеса объявить досрочные выборы на 29 ноября.

Санчес стремится перенести политическое внимание с действий своего правительства в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута и ряда коррупционных дел, связанных с его Социалистической партией и семьей, на жилищный кризис – сферу, в которой, по его мнению, он сможет использовать растущее недовольство из-за повышения арендной платы.

По данным Банка Испании, в стране наблюдается дефицит около 750 тысяч жилых единиц, который к 2028 году должен вырасти до более чем миллиона.

Поскольку всё меньше людей могут позволить себе приобрести жильё, арендные ставки резко выросли, оказывая давление на рынок. Средняя стоимость аренды, составляющая 1176 евро, составляет примерно 98,7% средней месячной зарплаты молодого человека в Испании.

Читайте больше на эту тему в статье: Ва-банк для премьера: как жилищный кризис привел к досрочным выборам в Испании и спасет ли это Санчеса