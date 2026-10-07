Канада відклала розширення асистованого суїциду для людей із психічними розладами

Канада вирішила на невизначений термін відкласти розширення програми асистованого суїциду на людей, єдиним діагнозом яких є психічний розлад.

Про це заявив міністр юстиції Канади Шон Фрейзер, передає BBC, пише "Європейська правда".

Раніше доступ до такої процедури планували відкрити з березня 2027 року.

За словами Фрейзера, уряд не бачить достатнього консенсусу щодо того, хто саме має мати право на асистований суїцид у випадках, коли психічне захворювання є єдиним медичним діагнозом.

"Коли я чую, що в медичній спільноті немає єдиної думки щодо безнадійного характеру певних психічних захворювань, це викликає у мене серйозні побоювання", – сказав Фрейзер.

У найближчі тижні уряд планує внести законопроєкт, який безстроково призупинить розширення програми на цю категорію пацієнтів.

У вересні британські законодавці з невеликою перевагою проголосували за відкладення законопроєкту про легалізацію асистованої смерті.

Документ, який передбачав можливість асистованої смерті для невиліковно хворих пацієнтів, був ухвалений у Палаті громад у червні минулого року, однак зіштовхнувся з масштабним опором у Палаті лордів.

У квітні 2026 року законопроєкт фактично провалився після того, як не встиг пройти розгляд у парламенті.