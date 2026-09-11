У Британії відклали законопроєкт про асистовану смерть

Британські законодавці з невеликою перевагою проголосували за відкладення законопроєкту про легалізацію асистованої смерті.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Члени парламенту проголосували 286 голосами проти законопроєкту, який дозволив би дорослим в Англії та Вельсі, яким залишилося жити менше, ніж шість місяців, подавати заявку на асистований суїцид за умови отримання схвалення від двох лікарів та експертної комісії.

Противники законопроєкту стверджували, що перед тим, як розглядати реформу законодавства щодо асистованої смерті, необхідно покращити догляд за пацієнтами наприкінці життя.

Документ, який передбачав можливість асистованої смерті для невиліковно хворих пацієнтів, був ухвалений у Палаті громад у червні минулого року, однак зіштовхнувся з масштабним опором у Палаті лордів.

У квітні 2026 року законопроєкт фактично провалився після того, як не встиг пройти розгляд у парламенті.