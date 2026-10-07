Канада отложила расширение практики ассистированного самоубийства для людей с психическими расстройствами

Канада решила на неопределенный срок отложить расширение программы ассистированного суицида на людей, единственным диагнозом которых является психическое расстройство.

Об этом заявил министр юстиции Канады Шон Фрейзер, передает BBC, пишет "Европейская правда".

Ранее доступ к такой процедуре планировалось открыть с марта 2027 года.

По словам Фрейзера, правительство не видит достаточного консенсуса относительно того, кто именно должен иметь право на ассистированный суицид в случаях, когда психическое заболевание является единственным медицинским диагнозом.

"Когда я слышу, что в медицинском сообществе нет единого мнения относительно безнадежного характера определенных психических заболеваний, это вызывает у меня серьезные опасения", – сказал Фрейзер.

В ближайшие недели правительство планирует внести законопроект, который на неопределенный срок приостановит расширение программы на эту категорию пациентов.

В сентябре британские законодатели с небольшим перевесом проголосовали за отложение законопроекта о легализации ассистированной смерти.

Документ, который предусматривал возможность эвтаназии для неизлечимо больных пациентов, был принят в Палате общин в июне прошлого года, однако столкнулся с масштабным сопротивлением в Палате лордов.

В апреле 2026 года законопроект фактически провалился после того, как не успел пройти рассмотрение в парламенте.