У Молдові зафіксували нове порушення повітряного простору на тлі атак РФ на Одещину

Увечері 7 жовтня в повітряному просторі Молдови зафіксували несанкціонований політ на тлі масованих атак Росії на Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міноборони Молдови.

За інформацією Міністерства оборони, інцидент стався о 20:04 в районі населеного пункту Первомайськ.

О 20:05 літальний апарат покинув повітряний простір Молдови, попрямувавши в бік населеного пункту Лиманське Одеської області України.

Влада Молдови поки що не уточнила, про який саме об’єкт йдеться.

Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору країни у співпраці з партнерами.

Як повідомлялося, влада Молдови створює на КПП на кордоні з Україною захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів.

5 жовтня робота прикордонного пункту "Паланка – Маяки – Удобне" була призупинена після того, як снаряд, випущений під час російських атак на українську інфраструктуру, рикошетом влучив у пасажирський автобус та диспетчерську будку.