Вечером 7 октября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали несанкционированный полет на фоне массированных атак России на Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы.

По информации Министерства обороны, инцидент произошел в 20:04 в районе населенного пункта Первомайск.

В 20:05 летательный аппарат покинул воздушное пространство Молдовы, направившись в сторону населенного пункта Лиманское Одесской области Украины.

Власти Молдовы пока не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Служба воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства страны в сотрудничестве с партнерами.

Как сообщалось, власти Молдовы создают на КПП на границе с Украиной защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрыться от возможных ударов дронов.

5 октября работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак на украинскую инфраструктуру, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку.