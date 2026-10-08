Литва запропонує ЄС заборонити транзит російського зерна 

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що запропонує Європейському Союзу заборонити транзит російського зерна через територію блоку, а також запровадити санкції проти деяких аграрних олігархів з РФ.

Про це прем’єр написав у Facebook, пише "Європейська правда".

Очільник уряду Литви наголосив, що Росія використовує дедалі агресивніше атакує Україну, її порти та судна із зерном, а також продає на світовому ринку зерно, викрадене з окупованих територій. При цьому, наголосив Сінкявічюс, Москва використовує інфраструктуру країн ЄС для свого експорту зернових.

"Це неприйнятна ситуація, яку досі терпіли, аргументуючи це тим, що санкції ЄС не поширюються на харчові продукти", – зазначив він.

Прем’єр Литви нагадав, що країни Балтії вживають заходів для припинення транзиту російського зерна своєю територією. Тепер Вільнюс має намір порушити це питання на рівні ЄС.

"Необхідні рішення й на рівні ЄС. Литва пропонуватиме не лише заборонити такий транзит, а й включити до списку осіб, що підпадають під санкції, окремих олігархів російського сільськогосподарського сектора, які підтримують війну", – написав Сінкявічюс.

Литовський прем’єр нагадав, що вже доручив підпорядкованим установам посилити контроль за походженням зерна, щоб через Литву не перевозилося зерно, викрадене з України.

Крім того, правоохоронні органи країни аналізують зв’язки компаній, що займаються експортом зерна, та оцінюють, чи не порушують вони санкції та чи не співпрацюють з олігархами, які відкрито підтримують і фінансують війну. Підприємства стратегічної інфраструктури також оцінюють, чи не становить така співпраця загрози національній безпеці Литві.

"Ми не дозволимо російській військовій машині наживатися, використовуючи нашу інфраструктуру як ворота до світових ринків", – наголосив литовський прем’єр.

Нагадаємо, російські експортери почали перенаправляти поставки зерна з Чорного та Азовського морів до Балтійського на тлі атак України на судна та портову інфраструктуру РФ. Країни Балтії рішуче виступили проти зростання обсягів експорту російського зерна, яке проходить транзитом через їхні території.

Зокрема Естонія 1 жовтня запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Тим часом Латвія запровадила прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару, а також анонсувала 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку.