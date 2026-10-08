Литва предложит ЕС запретить транзит российского зерна

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что предложит Европейскому Союзу запретить транзит российского зерна через территорию блока, а также ввести санкции против некоторых аграрных олигархов из РФ.

Об этом премьер написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Литвы подчеркнул, что Россия все более агрессивно атакует Украину, её порты и суда с зерном, а также продаёт на мировом рынке зерно, похищенное с оккупированных территорий. При этом, подчеркнул Синкявичюс, Москва использует инфраструктуру стран ЕС для своего экспорта зерновых.

"Это неприемлемая ситуация, которую до сих пор терпели, аргументируя это тем, что санкции ЕС не распространяются на продукты питания", – отметил он.

Премьер Литвы напомнил, что страны Балтии принимают меры для прекращения транзита российского зерна через свою территорию. Теперь Вильнюс намерен поднять этот вопрос на уровне ЕС.

"Необходимы решения и на уровне ЕС. Литва будет предлагать не только запретить такой транзит, но и включить в список лиц, подпадающих под санкции, отдельных олигархов российского сельскохозяйственного сектора, поддерживающих войну", – написал Синкявичюс.

Литовский премьер напомнил, что уже поручил подведомственным ведомствам усилить контроль за происхождением зерна, чтобы через Литву не перевозилось зерно, похищенное из Украины.

Кроме того, правоохранительные органы страны анализируют связи компаний, занимающихся экспортом зерна, и оценивают, не нарушают ли они санкции и не сотрудничают ли с олигархами, которые открыто поддерживают и финансируют войну. Предприятия стратегической инфраструктуры также оценивают, не представляет ли такое сотрудничество угрозы национальной безопасности Литвы.

"Мы не позволим российской военной машине наживаться, используя нашу инфраструктуру как ворота на мировые рынки", – подчеркнул литовский премьер.

Напомним, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру РФ. Страны Балтии решительно выступили против роста объемов экспорта российского зерна, проходящего транзитом через их территории.

В частности, Эстония 1 октября ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна по своей территории в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.

Между тем Латвия ввела пограничный контроль за зерном, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара, а также объявила о введении 300-процентных пошлин на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку.