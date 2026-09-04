Литва посилює перевірки російського зерна на тлі підозр, що воно крадене з України

Литва посилює перевірки російського зерна, що транспортується через порт Клайпеда, після того, як деякі компанії відновили обробку цього вантажу.

Про це повідомив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Мажейка, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Мажейка зазначив, що доручив Державній продовольчій та ветеринарній службі перевіряти продовольче зерно російського походження, яке транзитом проходить через Литву, хоча раніше така процедура не була обов’язковою.

Служба вже взяла зразки з партії зерна на митному складі в Клайпеді для лабораторного аналізу у Франції з метою перевірки його походження. Результати очікуються через два-три тижні.

Айсте Прієлгаускайте, речниця служби, зазначила, що влада розслідує, чи не могло зерно, задеклароване як російське, насправді походити з України та бути транспортованим через Калінінградську область Росії.

"Питання полягає в тому, чи не є заявлене російське зерно насправді українського походження. Воно може виявитися не російським, як задекларовано. Воно може бути викраденим", – сказала вона.

Прієлгаускайте зазначила, що розслідування може стосуватися не лише неточних декларацій, а й можливого незаконного привласнення українського зерна, що робить це питання політично чутливим.

Мажейка заявив, що Росія може намагатися експортувати українське зерно через латвійські та литовські порти.

"Вчора я мав дистанційну зустріч з українським міністром, і він повідомив мені, що, за даними їхніх розвідок, Росія намагатиметься експортувати через Латвію близько 1,5 мільйона тонн зерна", – сказав Мажейка. Частина зерна вже знаходиться в латвійських портах і, ймовірно, може бути перевезена через литовську інфраструктуру, додав він.

Міністр також доручив провести перевірки всього продовольчого зерна, що транспортується через Литву, зазначивши, що кормове зерно вже піддавалося перевіркам, а продовольче – ні.

"Якщо ми побачимо, що потрібні більш суворі заходи, ми готові їх вжити", – сказав Мажейка.

Керівник Клайпедського порту Алгіс Латакас підтвердив у четвер, що в порту обробляється зерно, задеклароване як російське. За його словами, за перші вісім місяців року було оброблено близько 47 тисяч тонн.

Латакас зазначив, що вантаж надходить із Калінінградської області, а не з материкової Росії, і складається переважно з кукурудзи. Оскільки на ці товари наразі не поширюються санкції, у влади немає правових підстав для їх блокування, додав він.

Як повідомлялося, латвійська партія "Національне об’єднання", яка входить в коаліцію, пропонує заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими, а також вжити негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України.