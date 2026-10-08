Греція закупить американські ракети, бомби та модернізацію літаків на $4 млрд

Під час візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Афін Греція домовилася про закупівлю американської зброї та військової техніки на суму 4 млрд доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Приблизно 1,2 млрд доларів буде спрямовано на ракети та високоточні бомби для ВПС, які використовуватимуться на існуючому парку літаків F-16 американського виробництва та 20 бойових літаках F-35, поставки яких Греція почне отримувати наприкінці 2029 року.

Ще 1 млрд доларів піде на майбутню модернізацію 37 грецьких винищувачів F-16 Block 50 до версії Viper, яких у країні вже є 83. Ця модернізація буде завершена наприкінці 2027 року.

Ще 800–800 млн доларів буде спрямовано на підтримку старіших літаків F-16, а 750 млн доларів виділено на подальше технічне обслуговування вертольотів MH-60 ВМС та вертольотів Black Hawk, поставки яких до Греції розпочнуться наступного року.

Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати та Греція посилюють безпекову співпрацю, запроваджуючи новий обмін інформацією у сфері боротьби з тероризмом між своїми правоохоронними органами.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо у ввечері 6 жовтня прибув до Греції для участі в шостому раунді Стратегічного діалогу між країнами.