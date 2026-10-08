Эстония закупит оружие и боеприпасы на 195 млн евро

Центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на закупку на сумму 195 млн евро вооружения, боеприпасов и их компонентов, который также предусматривает программы обучения и подготовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По условиям тендера Центр оборонных инвестиций намерен заключить рамочный договор на поставку 40– и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40– и 23-миллиметровых боеприпасов. Кроме того, закупаются различные комплектующие, заказываются обучение и техническое обслуживание в течение срока эксплуатации.

Перечень видов боеприпасов: макеты, учебные и тренировочные снаряды, а также боевые снаряды различного назначения и характера действия.

Продукция должна быть произведена в странах Европейского Союза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений или спецподразделений вооруженных сил ЕС или НАТО. Однако допускается и продукция, внедрение которой в этих подразделениях пока еще продолжается.

Центр оборонных инвестиций заключит рамочные договоры общей максимальной стоимостью 195 млн евро. Государственная закупка разделена на пять частей: три из них касаются боеприпасов (на 145 млн евро) и две – вооружения (на 50 млн евро). По каждой части закупки рамочный договор заключается сроком на семь лет.

Центр оборонных инвестиций ожидает предложений до 13 ноября.

Напомним, во время визита государственного секретаря США Марко Рубио в Афины Греция договорилась о закупке американского оружия и военной техники на сумму 4 млрд долларов.

А премьер Болгарии Румен Радев заявил о намерении приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны.