ЕС продлил на год санкции за гибридные действия России за рубежом

8 октября Совет ЕС принял решение продлить действие отдельных ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, на один год – до 9 октября 2027 года – с учетом продолжающихся и усиливающихся гибридных действий России, в частности манипулирования информацией за рубежом и вмешательства (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

В целом ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России применяются к 80 физическим лицам и 20 юридическим лицам.

В отношении лиц и организаций, включенных в список, применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. На физических лиц также наложен запрет на поездки, который запрещает им въезд на территорию ЕС или транзит через неё.

Механизм ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России был введен 8 октября 2024 года с целью оказания воздействия на лиц, причастных к действиям и политике правительства Российской Федерации, подрывающим фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность. Режим санкций также направлен против лиц, ответственных за гибридные действия России против третьих стран и международных организаций.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".