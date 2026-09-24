Данська розвідка попередила про посилення російських гібридних атак

Данія очікує, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

Про це йдеться в новій оцінці загроз, оприлюдненій у четвер, 24 вересня, данською розвідкою (FE), цитує DR, пише "Європейська правда".

У FE вважають, що в найближчі місяці Росія буде здійснювати "частіші атаки" проти Заходу та НАТО, "які матимуть для постраждалих країн більш серйозні наслідки, ніж раніше".

"До цього, наприклад, можуть входити руйнівні кібератаки з серйозними наслідками для критичної інфраструктури та диверсійні атаки з високим ризиком жертв", – йдеться в оцінці.

В оцінці FE також зазначили, що існує "невеликий, але зростаючий ризик того, що Росія розпочне обмежену військову атаку проти однієї або кількох країн НАТО, що межують з Росією".

На пресконференції міністр оборони Єппе Бруус заявив, що "ситуація серйозна". Водночас він наголосив, що в оцінці "не йдеться про військові атаки на Королівство Данія".

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також про ескалацію агресії Росії проти Європи попередив й міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.