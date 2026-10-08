У Данії розглянуть законопроєкт, спрямований на захист облич та голосів людей від дипфейків

У Данії планується внести на розгляд законопроєкт, який заборонить поширення реалістичних дипфейків із зображенням облич та голосів людей без їхньої згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Пропонована поправка до данського закону про авторське право захищатиме як пересічних громадян, так і митців, зокрема від цифрових імітацій їхніх виступів.

"За допомогою штучного інтелекту можна всього за кілька кліків створювати підроблені відео та зображення й публікувати їх у соціальних мережах. Одна з головних цілей законопроєкту – змусити технологічних гігантів оперативно видаляти підроблений контент, щоб він завдавав якомога менше шкоди", – йдеться у заяві міністерки культури Данії Зенії Стампе.

Законопроєкт було розроблено відповідно до широкої політичної угоди, досягнутої в червні 2025 року тодішнім міністром культури Якобом Енгелем-Шмідтом за попереднього уряду з метою захисту людей від несанкціонованих цифрових імітацій.

Він передбачає винятки для сатири, пародії, карикатури та критики влади й суспільства, хоча ці винятки не поширюватимуться на дезінформацію, що становить конкретну серйозну загрозу правам, життєво важливим інтересам, життю або майну інших осіб.

Міністерка сподівається, що закон набере чинності на початку 2027 року.

У квітні писали, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

Окрім цього, Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.