В Дании рассмотрят законопроект, направленный на защиту лиц и голосов людей от дипфейков

В Дании планируется вынести на рассмотрение законопроект, который запретит распространение реалистичных дипфейков с изображением лиц и голосов людей без их согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Предлагаемая поправка к датскому закону об авторском праве будет защищать как рядовых граждан, так и художников, в частности от цифровых имитаций их выступлений.

"С помощью искусственного интеллекта можно всего за несколько кликов создавать поддельные видео и изображения и публиковать их в социальных сетях. Одна из главных целей законопроекта – заставить технологических гигантов оперативно удалять поддельный контент, чтобы он наносил как можно меньше вреда", – говорится в заявлении министра культуры Дании Зении Стампе.

Законопроект был разработан в соответствии с широким политическим соглашением, достигнутым в июне 2025 года тогдашним министром культуры Якобом Энгелем-Шмидтом при предыдущем правительстве с целью защиты людей от несанкционированных цифровых имитаций.

Он предусматривает исключения для сатиры, пародии, карикатуры и критики власти и общества, хотя эти исключения не будут распространяться на дезинформацию, представляющую конкретную серьезную угрозу правам, жизненно важным интересам, жизни или имуществу других лиц.

Министр надеется, что закон вступит в силу в начале 2027 года.

В апреле сообщалось, что основные институты ЕС запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

Кроме того, Европейская комиссия начала отдельное расследование по вопросу о том, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.