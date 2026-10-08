Глава МЗС Естонії: Росія намагається зварити Європу, як жабу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що Росія вже атакує Європу, і це більше не можна ігнорувати.

Таку думку естонський міністр висловив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, він не вважає, що Росія зможе здійснити повномасштабне вторгнення в країну НАТО в найближчому майбутньому.

Водночас міністр зазначив, що спостерігається зростання кількості "терористичних атак".

"Ми не можемо просто ігнорувати їх (атаки. – Ред.) і говорити, що це лише інцидент або гібридна атака", – попередив він.

За словами глави естонської дипломатії, ці атаки не досягають рівня, за якого необхідне застосування 5 статті НАТО.

Водночас Тсахкна наголосив на необхідності публічно покласти на Росію відповідальність за ці зловмисні дії.

"Вони (Росія. – Ред.) посилюють тиск, намагаючись протягом років "зварити" Європу, як жабу. А потім випробовують і розколюють нашу єдність", – підкреслив він.

Також глава естонського МЗС раніше висловлював думку, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".

Про необхідність відмовитись ховатися за терміном "гібридний" говорив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.