Глава МЗС Естонії: Росія намагається зварити Європу, як жабу
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що Росія вже атакує Європу, і це більше не можна ігнорувати.
Таку думку естонський міністр висловив в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Тсахкна, він не вважає, що Росія зможе здійснити повномасштабне вторгнення в країну НАТО в найближчому майбутньому.
Водночас міністр зазначив, що спостерігається зростання кількості "терористичних атак".
"Ми не можемо просто ігнорувати їх (атаки. – Ред.) і говорити, що це лише інцидент або гібридна атака", – попередив він.
За словами глави естонської дипломатії, ці атаки не досягають рівня, за якого необхідне застосування 5 статті НАТО.
Водночас Тсахкна наголосив на необхідності публічно покласти на Росію відповідальність за ці зловмисні дії.
"Вони (Росія. – Ред.) посилюють тиск, намагаючись протягом років "зварити" Європу, як жабу. А потім випробовують і розколюють нашу єдність", – підкреслив він.
Також глава естонського МЗС раніше висловлював думку, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".
Про необхідність відмовитись ховатися за терміном "гібридний" говорив і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.