Глава МИД Эстонии: Россия пытается сварить Европу, как жабу

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что Россия уже нападает на Европу, и это больше нельзя игнорировать.

Такое мнение эстонский министр высказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, он не считает, что Россия сможет осуществить полномасштабное вторжение в страну НАТО в ближайшем будущем.

В то же время министр отметил, что наблюдается рост числа "террористических атак".

"Мы не можем просто игнорировать их (атаки. – Ред.) и говорить, что это лишь инцидент или гибридная атака", – предупредил он.

По словам главы эстонской дипломатии, эти атаки не достигают уровня, при котором необходимо применение 5-й статьи договора НАТО.

В то же время Тсахкна подчеркнул необходимость публично возложить на Россию ответственность за эти злонамеренные действия.

"Они (Россия. – Ред.) усиливают давление, пытаясь на протяжении многих лет "сварить" Европу, как жабу. А затем испытывают и раскалывают наше единство", – подчеркнул он.

Также глава эстонского МИД ранее высказывал мнение, что европейские лидеры должны прекратить называть российские атаки "гибридными".

О необходимости отказаться от использования термина "гибридный" говорил и посол Украины в Германии Алексей Макеев.