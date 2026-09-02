Посол: Україна допоможе Німеччині протидіяти диверсіям РФ

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Київ вже активно співпрацює з Берліном задля допомоги Німеччині у протидії російським диверсіям.

Про це він повідомив у коментарі "Європейській правді".

Макеєв зазначив, що у Німеччині вже з’явилося усвідомлення серйозності загрози, яку становлять приховані дії РФ, хоча на словах досі використовують термін "гібридні атаки" – що показала, зокрема, реакція на дрон з вибухівкою у Лейпцизі.

"Дуже важливо, що Росія була визнана виконавцем, замовником, організатором цієї атаки, і що йдеться не про поодинокі атаки, а про системну російську роботу. Хоча німецький уряд говорить про гібридні атаки і гібридні загрози, в німецькому політикумі та суспільстві вже відчувається, що за словом "гібридна" припиняють ховатися як за чимось, що зменшує небезпеку цих загроз і атак. І це важлива зміна у сприйнятті", – зазначив посол.

На його думку, погоджені заходи у відповідь – закриття російського генконсульства у Бонні, "Русского дома", тиск на "тіньовий флот" – надзвичайно важливі кроки.

Посол заявив, що Київ вже давно співпрацює з Берліном, пропонуючи свій досвід для протидії російській загрозі – тим більш, що Німеччина зараз є "донором номер один" в обсягах допомоги Україні.

"Ми вже давно разом з МВС Німеччини готуємо рішення, які дозволять німцям використати наш досвід у протидії російським дронам і у захисті критичної інфраструктури", – заявив Макеєв.

За його словами, цим питанням будуть присвячені "найближчі телефонні дзвінки, контакти та візити українських делегацій до Німеччини та німецьких делегацій до України".

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.