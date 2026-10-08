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Глава МЗС Британії поділився деталями свого візиту до розбомбленого РФ будинку у Прилуках

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Новини — Четвер, 8 жовтня 2026, 16:47 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Британії Ед Мілібенд опублікував знімки свого візиту до зруйнованого ракетним ударом Росії будинку у Прилуках та пообіцяв після поїздки продовження підтримки України.

Про це йдеться в акаунті міністра в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Британії розповів, що відвідав місто Прилуки у четвер вранці разом з президентом України Володимиром Зеленським. Мілібенд також опублікував фото, на якому видно, як він та Зеленський спілкуються з пресою на тлі зруйнованого будинку, де внаслідок ракетного удару Росії 7 жовтня загинули 22 людини.

 
фото з акаунта мілібенда в соцмережі х

"В результаті варварської війни терору, яку Путін веде проти українського народу, там загинули 22 невинних людини, серед яких, на жаль, 5 дітей. Моє послання було чітким: ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", – запевнив британський міністр.

Зеленський розповів раніше, що Мілібенду, який приїхав з візитом до Києва, запропонували відвідати Прилуки, щоб показати реальність щоденних ударів Росії.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав ракетний удар РФ по Прилуках "обличчям тероризму".

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Війна з РФ Велика Британія
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