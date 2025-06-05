Глава МЗС Естонії про удар РФ по Прилуках: це обличчя тероризму

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по місту Прилуки у Чернігівській області, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них – однорічна дитина.

Про це очільник естонського зовнішньополітичного відомства написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна навів допис українського президента Володимира Зеленського щодо російського удару дронами по Прилуках.

У ньому йдеться про рятувальника, який прибув на ліквідацію наслідків атаки до власного будинку.

"Через трагічну випадковість загинули його дружина, дочка і однорічний онук. Лише вдумайтеся. Це обличчя тероризму", – наголосив естонський міністр.

Нагадаємо, після смертоносного удару РФ по Сумах Тсахкна закликав тиснути на Росію.

Удар по Сумах відбувся наступного дня після того, як у Стамбулі пройшла зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

Після неї заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що мета "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі – "забезпечити швидку та повну перемогу Росії".