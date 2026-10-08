Глава МИД Британии поделился деталями своего визита к разрушенному РФ дому в Прилуках

Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд опубликовал фотографии своего визита к разрушенному ракетным ударом России дому в Прилуках и пообещал после поездки продолжить поддержку Украины.

Об этом говорится в аккаунте министра в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании рассказал, что посетил город Прилуки в четверг утром вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Милибэнд также опубликовал фото, на котором видно, как он и Зеленский общаются с прессой на фоне разрушенного дома, где в результате ракетного удара России 7 октября погибли 22 человека.

фото из аккаунта Милибэнда в соцсети х

"В результате варварской войны террора, которую Путин ведет против украинского народа, там погибли 22 невинных человека, среди них, к сожалению, 5 детей. Мое послание было четким: мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", – заверил британский министр.

Зеленский рассказал ранее, что Милибэнду, прибывшему с визитом в Киев, предложили посетить Прилуки, чтобы показать реальность ежедневных ударов России.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал ракетный удар РФ по Прилукам "лицом терроризма".