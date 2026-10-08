В Угорщині через 10 років відновило роботу популярне видання, закрите за Орбана

В Угорщині відновила роботу колись провідна опозиційна газета Nepszabadsag ("Народна свобода"), яка припинила діяльність 10 років тому за часів прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це видання повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

"8 жовтня 2026 року, рівно через десять років після припинення виходу, відновиться видання Nepszabadsag – впливова газета Угорщини з багаторічною історією. Нова Nepszabadsag продовжуватиме свою діяльність як онлайн-видання та друкований тижневик", – поінформувало видання на своєму сайті.

На своїй онлайн-платформі видання буде висвітлювати угорські та міжнародні новини, важливі поточні події в суспільстві та економіці.

Газета, заснована під час невдалого народного повстання в Угорщині проти радянського панування у 1956 році, була раптово закрита у 2016 році тодішнім власником.

Співробітники тоді заявили, що, на їхню думку, причиною такого кроку стало висвітлення ними діяльності Орбана, зазначивши, що їхнє видання було найпопулярнішою щоденною газетою Угорщини.

Новий головний редактор Nepszabadsag Акош Тот заявив агентству Reuters, що незалежна журналістика в Угорщині "повинна повернутися до дуже класичної, заснованої на новинах журналістики, знову ставити запитання, а не висловлювати думку".

За словами Тота, відновлення діяльності Nepszabadsag фінансується чотирма угорськими бізнесменами, які під час перебування Орбана при владі переважно займалися інвестиціями в нерухомість за кордоном.

Критики зазначали, що за роки перебування Орбана при владі плюралізм ЗМІ зазнав ерозії, державні ЗМІ потрапили під жорсткіший контроль уряду, а кілька приватних ЗМІ були закриті або придбані проурядовими власниками.

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