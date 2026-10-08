В Венгрии спустя 10 лет возобновило работу популярное издание, закрытое при Орбане

В Венгрии возобновила работу некогда ведущая оппозиционная газета Nepszabadsag ("Народная свобода"), которая прекратила деятельность 10 лет назад при премьер-министре Викторе Орбане.

Об этом издание сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

"8 октября 2026 года, ровно через десять лет после прекращения выхода, возобновит работу издание Nepszabadsag – влиятельная венгерская газета с многолетней историей. Новая Nepszabadsag будет продолжать свою деятельность как онлайн-издание и печатный еженедельник", – сообщило издание на своем сайте.

На своей онлайн-платформе издание будет освещать венгерские и международные новости, важные текущие события в обществе и экономике.

Газета, основанная во время неудавшегося народного восстания в Венгрии против советского господства в 1956 году, была внезапно закрыта в 2016 году тогдашним владельцем.

Сотрудники тогда заявили, что, по их мнению, причиной такого шага стало освещение ими деятельности Орбана, отметив, что их издание было самой популярной ежедневной газетой Венгрии.

Новый главный редактор Nepszabadsag Акош Тот заявил агентству Reuters, что независимая журналистика в Венгрии "должна вернуться к очень классической, основанной на новостях журналистике, снова задавать вопросы, а не высказывать мнение".

По словам Тота, возобновление деятельности Nepszabadsag финансируется четырьмя венгерскими бизнесменами, которые во время пребывания Орбана у власти преимущественно занимались инвестициями в недвижимость за рубежом.

Критики отмечали, что за годы пребывания Орбана у власти плюрализм СМИ подвергся эрозии, государственные СМИ попали под более жесткий контроль правительства, а несколько частных СМИ были закрыты или приобретены проправительственными владельцами.

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