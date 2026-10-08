Королева Норвегії призупиняє виконання офіційних обов’язків до середини 2027 року
Королева Норвегії Метте-Маріт не виконуватиме жодних офіційних обов’язків до середини 2027 року.
Про це повідомив норвезький Королівський палац, інформує "Європейська правда".
Дружина короля Гокона VIII "проходить реабілітацію після пересадки легень і не братиме участі в офіційних заходах до наступного літа".
Королівський палац опублікував графік майбутніх заходів після кінця жалоби у зв’язку зі смертю короля Гаральда V, батька Гокона.
До кінця року не заплановано жодних великих офіційних поїздок чи державних візитів, оскільки зміни, пов’язані з успадкуванням престолу, вимагають часу, зазначено в повідомленні.
Згідно із заявою, кронпринцеса Інгрід Александра, незважаючи на свою нову роль при дворі, й надалі надаватиме пріоритет навчанню та повернеться до Австралії в лютому.
Нагадаємо, у червні Метте-Маріт перенесла операцію з пересадки легень.
Повідомляли, що через ускладнення після операції вона пропустила церемонію складання присяги своїм чоловіком, королем Гоконом VIII, перед парламентом.
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