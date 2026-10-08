Королева Норвегії призупиняє виконання офіційних обов’язків до середини 2027 року

Королева Норвегії Метте-Маріт не виконуватиме жодних офіційних обов’язків до середини 2027 року.

Про це повідомив норвезький Королівський палац, інформує "Європейська правда".

Дружина короля Гокона VIII "проходить реабілітацію після пересадки легень і не братиме участі в офіційних заходах до наступного літа".

Королівський палац опублікував графік майбутніх заходів після кінця жалоби у зв’язку зі смертю короля Гаральда V, батька Гокона.

До кінця року не заплановано жодних великих офіційних поїздок чи державних візитів, оскільки зміни, пов’язані з успадкуванням престолу, вимагають часу, зазначено в повідомленні.

Згідно із заявою, кронпринцеса Інгрід Александра, незважаючи на свою нову роль при дворі, й надалі надаватиме пріоритет навчанню та повернеться до Австралії в лютому.

Нагадаємо, у червні Метте-Маріт перенесла операцію з пересадки легень.

Повідомляли, що через ускладнення після операції вона пропустила церемонію складання присяги своїм чоловіком, королем Гоконом VIII, перед парламентом.

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