Королева Норвегії пропустить церемонію складання присяги через проблеми зі здоров’ям

Королева Норвегії не буде присутня на церемонії складання присяги своїм чоловіком, королем Гоконом VIII, перед парламентом.

Про це йдеться у заяві норвезького королівського палацу, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у Метте-Маріт виникли ускладнення після операції з пересадки легень.

"Ускладнення після трансплантації легень – це не рідкість. У королеви після операції кілька разів виникали ускладнення, у тому числі й сьогодні. У зв’язку з цим королеву необхідно тримати під наглядом протягом дня. Тому, на жаль, королева не зможе взяти участь у церемонії присяги у Стортингу сьогодні", – зазначив пульмонолог Аре Гольм із Національної лікарні.

У заяві додається, що короля супроводжуватиме його донька, кронпринцеса Інгрід Александра.

Королева Соня та принц Сверре Магнус спостерігатимуть за церемонією присяги із зали Стортингу.

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх у Європі, помер у віці 89 років вранці 28 серпня. Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і згодом його стан значно погіршився.

Новий король Норвегії Гокон VIII складе присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.

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