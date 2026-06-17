Кронпринцеса Норвегії перенесла операцію з пересадки легень

Кронпринцеса Норвегії Метте Маріт, яка останніми місяцями була у центрі уваги через скандал довкола "файлів Епштейна" та кримінальну справу проти сина, успішно перенесла операцію з пересадки легень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Королівського палацу.

Операція проходила в Національній лікарні в Осло. Завідувач відділення торакальної хірургії Арнт Фіане заявив, що пересадка пройшла успішно.

"Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб подякувати всім членам команди, які брали участь у плануванні та проведенні операції", – сказав Фіане.

Своєю чергою завідувач пульмонологічного відділення лікарні Аре Гольм зазначив, що кронпринцеса залишиться в лікарні ще на кілька тижнів.

"Це стандартна процедура, необхідна для коригування медикаментозного лікування, усунення можливих ускладнень та проведення реабілітації", – додав він.

Кронпринц Гокон скоригує свій графік, щоб у цей період бути поруч із кронпринцесою.

Наступне повідомлення про стан здоров’я кронпринцеси планується опублікувати після її виписки з лікарні.

Нещодавно син кронпринцеси Метте-Маріт був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також у домашньому насильстві та інших злочинах і засуджений до чотирьох років ув’язнення.

Ця справа разом із фактами спілкування кронпринцеси із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном стала значним репутаційним ударом для королівської родини.

Також читайте, як дружба кронпринцеси зі скандальним мільярдером Епштейном вдарила по королівській родині.