Королева Норвегии приостанавливает исполнение официальных обязанностей до середины 2027 года

Королева Норвегии Метте-Марит не будет исполнять никаких официальных обязанностей до середины 2027 года.

Об этом сообщил норвежский Королевский дворец, передает "Европейская правда".

Супруга короля Хокона VIII "проходит реабилитацию после пересадки легких и не будет участвовать в официальных мероприятиях до следующего лета".

Королевский дворец опубликовал график предстоящих мероприятий после окончания траура в связи со смертью короля Харальда V, отца Хокона.

До конца года не запланировано никаких крупных официальных поездок или государственных визитов, поскольку изменения, связанные с наследованием престола, требуют времени, отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, кронпринцесса Ингрид Александра, несмотря на свою новую роль при дворе, по-прежнему будет уделять приоритетное внимание учебе и вернется в Австралию в феврале.

Напомним, в июне Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легких.

Сообщалось, что из-за осложнений после операции она пропустила церемонию принесения присяги своим мужем, королем Хоконом VIII, перед парламентом.

Читайте также: Поддержка Украины и связи с Эпштейном. Главное о новом короле Норвегии и его семье.