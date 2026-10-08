Зеленський відповів на заяву Рубіо про глухий кут у війні

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що війна Росії проти України у глухому куті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час брифінгу у Прилуках, його цитує "Укрінформ".

Коментуючи висловлювання Рубіо, Зеленський закликав США не намагатися домовлятися з росіянами про економічні проєкти на майбутнє.

"Не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з "рускімі" про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого – казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому (Путіну. – Ред.) всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю. Відкрийте Starlink нам, для України".

Рубіо заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів.

Зараз, за його словами, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем.

Перед тим Рубіо говорив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.