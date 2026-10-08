Зеленский ответил на заявление Рубио о тупике в войне

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что война России против Украины зашла в тупик.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил во время брифинга в Прилуках, его цитирует "Укринформ".

Комментируя высказывания Рубио, Зеленский призвал США не пытаться договариваться с россиянами об экономических проектах на будущее:

"Нельзя, понимаете, с одной стороны договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить, что мы находимся в какой-то политической ситуации, в дипломатическом тупике и так далее. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ему (Путину. – Ред.) всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто введите санкции на их оружие. Откройте Starlink для нас, для Украины".

Рубио заявил, что пока не видит перспектив для урегулирования войны России против Украины путем переговоров.

Сейчас, по его словам, ситуация напоминает стратегический тупик, что является опасным явлением.

Ранее Рубио говорил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной – сложная задача, но Вашингтон попробует это сделать.