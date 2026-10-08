Глава МЗС Британії: допоможемо Україні не лише словами

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час візиту до Прилук Чернігівської області запевнив, що його країна надасть Україні "конкретну підтримку".

Заяву британського міністра наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Прилуках очільник британського зовнішньополітичного відомства зустрівся з тими, хто вижив після російського ракетного удару.

Як наголосив Мілібенд, Британія "не обмежиться лише словами підтримки", а "запропонує також конкретні дії на підтримку".

"Сьогодні ми запроваджуємо додаткові санкції проти Росії – проти військової машини Путіна, проти "тіньового флоту", нафтових компаній, криптовалют та фінансування війни", – зазначив він.

Міністр також пообіцяв "надати більше гуманітарної допомоги".

"Я вірю, що говорю від імені британського народу: ми з вами", – додав він.

Президент Володимир Зеленський розповів раніше, що Мілібенду, який приїхав з візитом до Києва, запропонували відвідати Прилуки, щоб показати реальність щоденних ударів Росії.

Також британський міністр поділився деталями візиту до Прилук у своїх соцмережах.