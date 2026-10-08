Глава МИД Британии: поможем Украине не только словами

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время визита в Прилуки Черниговской области заверил, что его страна окажет Украине "конкретную поддержку".

Заявление британского министра приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

В Прилуках глава британского внешнеполитического ведомства встретился с теми, кто выжил после российского ракетного удара.

Как подчеркнул Милибенд, Великобритания "не ограничится лишь словами поддержки", а "предложит также конкретные действия в поддержку".

"Сегодня мы вводим дополнительные санкции против России – против военной машины Путина, против "теневого флота", нефтяных компаний, криптовалют и финансирования войны", – отметил он.

Министр также пообещал "оказать больше гуманитарной помощи".

"Я верю, что говорю от имени британского народа: мы с вами", – добавил он.

Президент Владимир Зеленский рассказал ранее, что Милибенду, прибывшему с визитом в Киев, предложили посетить Прилуки, чтобы показать реальность ежедневных ударов России.

Также британский министр поделился подробностями визита в Прилуки в своих соцсетях.