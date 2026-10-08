Глава МИД Британии: поможем Украине не только словами
Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время визита в Прилуки Черниговской области заверил, что его страна окажет Украине "конкретную поддержку".
Заявление британского министра приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".
В Прилуках глава британского внешнеполитического ведомства встретился с теми, кто выжил после российского ракетного удара.
Как подчеркнул Милибенд, Великобритания "не ограничится лишь словами поддержки", а "предложит также конкретные действия в поддержку".
"Сегодня мы вводим дополнительные санкции против России – против военной машины Путина, против "теневого флота", нефтяных компаний, криптовалют и финансирования войны", – отметил он.
Министр также пообещал "оказать больше гуманитарной помощи".
"Я верю, что говорю от имени британского народа: мы с вами", – добавил он.
Президент Владимир Зеленский рассказал ранее, что Милибенду, прибывшему с визитом в Киев, предложили посетить Прилуки, чтобы показать реальность ежедневных ударов России.
Также британский министр поделился подробностями визита в Прилуки в своих соцсетях.