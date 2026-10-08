Молдова планирует наладить производство дронов и средств ПВО для собственных нужд

Молдова планирует наладить производство дронов и оборудования для противовоздушной обороны на своей территории.

Об этом 8 октября заявили президент Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу, их цитирует Newsmaker.

После закрытого заседания парламента, на котором обсуждалась новая структура Вооруженных сил Молдовы, журналисты спросили Гросу, означает ли запланированное производство, что Молдова будет выпускать дроны для Украины.

"Нет, конечно, мы будем производить дроны для себя", – ответил спикер.

Он также сообщил, что правительство работает над законодательной инициативой, которая позволит наладить такое производство.

Президент Мая Санду в тот же день в рамках Moldovа Security Forum заявила, что правительство готовит изменения в законодательство, которые "позволят производить необходимое оборудование для ПВО в Молдове". По её словам, соответствующий законопроект в ближайшее время планируется передать в парламент.

Президент отметила, что сейчас Молдова закупает необходимое оборудование за рубежом.

Напомним, 8 октября президент Молдовы Мая Санду заявила, что Молдова готова принять новый поток беженцев из Украины зимой.

Как сообщалось, большинство молдован считают страну не готовой к внешней агрессии, но не поддерживают вступление в НАТО.