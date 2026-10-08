У Німеччині не знайшли пуму, яку могли бачити біля аеропорту Мюнхена

У Німеччині досі не увінчались успіхом пошуки пуми, яку, за повідомленнями, помітили біля аеропорту Мюнхена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як зазначили в поліції, протягом ночі тепловізійні камери не зафіксували жодних слідів тварини.

Природний заповідник Нотцінгермос у районі Ердінга на півдні Німеччини було обстежено з повітря за допомогою тепловізійних технологій, однак нових зачіпок виявлено не було.

У середу поліція також проводила пошуки в цьому районі за допомогою вертольота, дронів та численних співробітників на землі, але слідів тварини виявити не вдалося.

За словами представниці поліції, наземні пошуки було припинено близько 19:00 із настанням темряви.

Поліція також відреагувала на хибну тривогу після того, як охоронець помітив підозрілу тварину на записі з камери спостереження. Для перевірки на місце було направлено вертоліт, але пуму він не виявив. Поліція повідомила, що, ймовірно, це була домашня кішка.

Пізно ввечері у вівторок мисливець помітив і зняв на камеру підозрілу тварину за допомогою приладу нічного бачення.

Вивчивши відеозапис, експерт заявив, що, можливо, це була пума.

Однак місцева влада наголосила, що вид тварини поки що не встановлено і що відеозапис все ще аналізується.

Також залишається незрозумілим, звідки могла з’явитися ця тварина.

Нагадаємо, раніше поліція Берліна попередила жителів, що містом розгулює кенгуру.

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