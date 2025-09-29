Поліція Берліна попередила: містом розгулює кенгуру, будьте обережні

У Берліні втік валлабі – тварина родини кенгурових, і міська поліція попередила перехожих не наближатись до нього.

Як пише "Європейська правда", про це головний інспектор поліції Берліна Мартін Гальвег повідомив агентству АР.

У неділю вранці перехожі повідомили поліцію про тварину, яка втекла в західній частині Берліна, в районі Шпандау. Поліцейські спробували зловити валлабі, але він втік у ліс, і слід тварини загубився.

За даними німецьких ЗМІ, валлабі близько 90 сантиметрів заввишки належав приватному власнику, і обставини його втечі не були відразу зрозумілі.

За словами Гальвега, берлінська поліція більше не переслідує валлабі, оскільки він, як вважається, не становить загрози для громадської безпеки.

Представник поліції Берлігна також сказав, що правоохоронці не мають спеціального обладнання для відловлювання кенгуру – лише ковдри або пастки, які використовуються для лову безпритульних собак.

"Берлінська поліція рекомендує, якщо ви побачите тварину, повідомити про це поліцію або службу вилову тварин. Також радять триматися на відстані і підтримувати візуальний контакт з твариною, щоб аварійні служби могли до неї підійти", – додав Гальвег.

Улітку у французькому муніципалітеті Іриньї під Ліоном шукали велетенського удава, що втік з тераріуму приватної особи.

У 2023 році в лісах біля Познані в Польщі кілька днів ловили кенгуру, який втік із розплідника.