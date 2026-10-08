В Германии не нашли пуму, которую могли видеть возле аэропорта Мюнхена

В Германии до сих пор не увенчались успехом поиски пумы, которую, по сообщениям, заметили возле аэропорта Мюнхена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отметили в полиции, в течение ночи тепловизионные камеры не зафиксировали никаких следов животного.

Природный заповедник Нотцингермос в районе Эрдинг на юге Германии был обследован с воздуха с помощью тепловизионных технологий, однако новых зацепок обнаружено не было.

В среду полиция также проводила поиски в этом районе с помощью вертолета, дронов и многочисленных сотрудников на земле, но следов животного обнаружить не удалось.

По словам представительницы полиции, наземные поиски были прекращены около 19:00 с наступлением темноты.

Полиция также отреагировала на ложную тревогу после того, как охранник заметил подозрительное животное на записи с камеры наблюдения. Для проверки на место был направлен вертолёт, но пуму он не обнаружил. Полиция сообщила, что, вероятно, это была домашняя кошка.

Поздно вечером во вторник охотник заметил и снял на камеру подозрительное животное с помощью прибора ночного видения.

Изучив видеозапись, эксперт заявил, что, возможно, это была пума.

Однако местные власти подчеркнули, что вид животного пока не установлен и что видеозапись все еще анализируется.

Также остается непонятным, откуда могло появиться это животное.

Напомним, ранее полиция Берлина предупредила жителей, что по городу разгуливает кенгуру.

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