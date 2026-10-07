Поліція попередила про пуму, яка може розгулювати поблизу аеропорту Мюнхена

У середу поліція міста Обердінг у Баварії закликала мешканців району поблизу аеропорту Мюнхена бути пильними та тримати дітей і маленьких домашніх тварин у приміщенні через низку повідомлень про появу пуми.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

За повідомленнями, поліція отримала одну фотографію тварини, однак поки що не оприлюднила її.

"Згідно з первинними оцінками експертів, це може бути пума", – повідомив представник місцевої влади.

Влада зазначає, що наразі незрозуміло, звідки могла взятися тварина. При цьому в районі зараз не працює жоден цирк.

Також невідомо, яких заходів, якщо такі взагалі будуть, вживатиме місцева поліція.

Влада закликала всіх, хто має інформацію про тварину, її місцезнаходження або походження, повідомити про це поліцію.

Нагадаємо, раніше поліція Берліна попередила жителів, що містом розгулює кенгуру.

А у французькому муніципалітеті Іріньї під Ліоном шукали велетенського удава, що втік з тераріуму приватної особи.