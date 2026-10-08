ЗМІ: Макрон розлютився на протестний плакат, який висміює його шлюб

Президент Франції Емманюель Макрон, як повідомляється, розлютився після того, як у телевізійному випуску новин під час висвітлення протестів старшокласників показали плакат, що містив вульгарний натяк на його стосунки з дружиною Бріжит, яка колись була його вчителькою.

Про це йдеться у публікації Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

З кінця вересня старшокласники по всій Франції проводять акції протесту, вимагаючи збільшення фінансування та кількості вчителів у школах, а також більшої структурної рівності в системі освіти.

Серед гасел, що регулярно з’являються на демонстраціях, є таке: "Macron bz ta prof, pas les nôtres", що у вільному перекладі означає "Макрон, т**хай свою вчительку, а не наших".

Абревіатура "bz" використовується у французькій мові, щоб уникнути повного написання вульгарного слова "baiser".

48-річний Макрон познайомився зі своєю дружиною Бріжит, коли вона була його вчителькою в приватній середній школі.

Плакат із цим гаслом ненадовго з’явився у вівторок під час випуску новин о 13:00 на громадському телеканалі France 2.

Як повідомили газета Le Parisien, Макрон був обурений тим, що образливе гасло показали в ефірі і що ніхто зі співробітників телеканалу не перепросив.

Скандал привернув увагу після того, як правий сайт Destination Télé опублікував скріншот плаката.

"Ми не несемо відповідальності за те, що протестувальники пишуть на своїх плакатах", – заявив керівник відділу національних новин France Télévisions Жюльєн Дюперре.

Проте він визнав, що телеканал має обов’язок здійснювати редакційний контроль.

"Наше завдання – контролювати те, що ми показуємо в ефірі, особливо коли деякі слова можуть бути образливими", – сказав він.

Дюперре додав, що керівництво нагадало всім редакційним колективам про цю відповідальність.

Протести французьких старшокласників пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.

У середу прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.