СМИ: Макрон разозлился из-за протестного плаката, высмеивающего его брак

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как сообщается, рассердился после того, как в телевизионном выпуске новостей во время освещения протестов показали плакат, содержавший вульгарный намек на его отношения с женой Брижит, которая когда-то была его учительницей.

Об этом говорится в публикации Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

С конца сентября старшеклассники по всей Франции проводят акции протеста, требуя увеличения финансирования и количества учителей в школах, а также большего структурного равенства в системе образования.

Среди лозунгов, регулярно появляющихся на демонстрациях, есть такой: "Macron bz ta prof, pas les nôtres", что в вольном переводе означает "Макрон, т**хай свою учительницу, а не наших".

Аббревиатура "bz" используется во французском языке, чтобы избежать полного написания вульгарного слова "baiser".

48-летний Макрон познакомился со своей женой Брижит, когда она была его учительницей в частной средней школе.

Плакат с этим лозунгом ненадолго появился во вторник во время выпуска новостей в 13:00 на общественном телеканале France 2.

Как сообщила газета Le Parisien, Макрон был возмущён тем, что оскорбительный лозунг показали в эфире и что никто из сотрудников телеканала не извинился.

Скандал привлек внимание после того, как правый сайт Destination Télé опубликовал скриншот плаката.

"Мы не несем ответственности за то, что протестующие пишут на своих плакатах", – заявил руководитель отдела национальных новостей France Télévisions Жюльен Дюперре.

Однако он признал, что телеканал обязан осуществлять редакционный контроль.

"Наша задача – контролировать то, что мы показываем в эфире, особенно когда некоторые слова могут быть оскорбительными", – сказал он.

Дюперре добавил, что руководство напомнило всем редакционным коллективам об этой ответственности.

Протесты французских старшеклассников связаны прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.

В среду премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.