У кількох британських аеропортах затримують рейси через збій у системі

У понеділок, 21 вересня, у кількох британських аеропортах відбулися затримки рейсів через збій у роботі системи управління повітряним рухом.

Про це повідомила британська компанія NATS, що надає послуги з управління повітряним рухом, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Затримки спостерігалися в аеропортах Манчестера, Глазго та Белфаста, що, за даними NATS, було пов’язано з проблемою в центрі управління повітряним рухом у шотландському Прествіку.

"Аеропорти на південь від Манчестера в цілому не зазнали впливу, проте рейси, що прямують на північ, та рейси, що вилітають із шотландських аеропортів, наразі зазнають певних затримок", – зазначили в компанії.

NATS додала, що затримки в понеділок, 21 вересня, "не пов’язані з інцидентом, що стався два тижні тому", коли через дефект програмного забезпечення було скасовано близько 2 тисяч рейсів.

Тоді NATS заявила, що збій у роботі був спричинений дефектом програмного забезпечення.