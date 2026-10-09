Третина поляків хотіли б, щоб Навроцький зустрівся з Путіним на саміті G20

У Польщі Інститут ринкових та соціальних досліджень (IBRiS) запитав респондентів, чи повинен президент Кароль Навроцький зустрітися з правителем Росії Владіміром Путіним під час грудневого саміту G20 у Маямі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Згідно з результатами опитування, 63,5 % опитаних виступають проти такої зустрічі. Однак майже 30 % вважають, що польський президент повинен зустрітися з російським лідером. 6,8 % респондентів не мають думки з цього приводу.

Результати опитування прокоментував професор Аркадій Жегоцький, колишній посол Польщі в Лондоні та Дубліні.

"Більшість поляків чітко оцінює російську агресію проти України, імперський характер політики Кремля та загрозу, яку Росія становить для безпеки нашого регіону", – сказав він.

Як він зазначив, той факт, що близько третини опитаних допускають можливість зустрічі, можна інтерпретувати як переконання, що навіть із супротивником слід підтримувати канали комунікації.

Опитування було проведено 2–3 жовтня 2026 року на замовлення газети Rzeczpospolita. Використовувався метод CATI, тобто комп’ютерно-асистовані телефонні інтерв’ю. В опитуванні взяли участь 1072 респонденти.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично оцінив рішення США запросити правителя РФ Владіміра Путіна на саміт лідерів G20 до Маямі, та запевнив, що Варшава не бойкотуватиме цю зустріч.

У президента Польщі заявили, що не можуть собі уявити рукостискання Кароля Навроцького і Владіміра Путіна на саміті "Групи двадцяти" у Маямі.