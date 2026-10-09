У Польщі на прикордонника напав словак, розшукуваний за Європейським ордером

Співробітники Прикордонної служби Польщі затримали на прикордонному переході в Крощенку громадянина Словаччини, розшукуваного за Європейським ордером на арешт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Затримання громадянина Словаччини відбулося в понеділок під час проходження митного контролю при виїзді з Польщі. Під час перевірки даних з’ясувалося, що словак розшукується словацькою системою правосуддя за насильство щодо близької особи. За цей злочин йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

За день до спроби виїзду з Польщі чоловіка зупинив для дорожньої перевірки патруль прикордонної служби з поста в Устриках-Гурних. Тоді й стався інцидент – словак напав на співробітника.

"Під час цих дій він порушив фізичну недоторканність співробітника прикордонної служби, який виконував службові обов’язки, та завдав йому тілесних ушкоджень", – наголосив прессекретар командира Бещадського підрозділу прикордонної служби Пьотр Закеляж.

Затриманого доставили до прокуратури, де йому були висунуті звинувачення. Чоловік визнав свою провину та добровільно погодився на покарання у вигляді 7 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки. Крім того, його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 40 тис. злотих. Остаточне рішення у цій справі ухвалить суд.

Нещодавно 57-річний громадянин України, який фігурував у розшуку Інтерполу на прохання влади Узбекистану, був затриманий під час перевірки на прикордонному мосту в Слубіце, що на кордоні з Німеччиною.

Нагадаємо, в лютому у Польщі затримали українця, якого розшукували спецслужби України за незаконне привласнення цінного майна.